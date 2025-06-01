بزيادة 100 ألف دينار.. حكومة العراق تُعلن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، فيما أن هذه الرواتب تضمن جميع متقاعدي المدنيين والعسكريين، مشيرة إلى أن كافة فروع المصرف لها أحقية القيام بالبدء في عملية توزيع الرواتب ومستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويسهل الحصول على الراتب من مختلف مراكز الدفع الإلكتروني من أجل استلام مستحقاتهم المالية، واليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 الموعد الرسمي لصرف الرواتب وكافة مستحقات متقاعدي الدولة المالية.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه كان هناك جزء من تمويل رواتب المتقاعدين لم يُرسل إلى المصارف، لكن في الوقت الحالي أصبحت المصارف لديها التمويل كامل من أجل صرفها لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، حتى أن استكمال إجراءات احتساب رواتب شهر حزيران سيظل مستمرًا حتى يوم الأربعاء المقبل، مضيفة أن قيمة الراتب جاءت بأخر زيادة تم تطبيقها منذ العام الماضي 2024 وتُقدر قيمتها بـ 100 ألف دينار عراقي.

صرف 100 ألف دينار منحة عيد الأضحى للمتقاعدين المضمونين

وفي سياق متصل أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن صرف زيادة 100 ألف دينار عراقي لجميع المتقاعدين المضمونين في دولة العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تأتي غير السنوية التي يتم إصدارها كل عام، مؤكدًا أن وزارة المالية مخولة بإرسال تمويل هذه المنحة لجميع المصارف العاملة في العراق من أجل الحصول عليها من قبل المتقاعدين المضمونين في مختلف المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

ويمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-