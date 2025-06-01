برقمك الامتـــحانــي نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول نينوى إعلان نتائج الصف ال6 العراق

انطلقت وزارة التربية العراقية في الإعلان التدريجي عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025 الدور الأول، حيث بدأت النتائج بالظهور في بعض المحافظات، وتواصل الجهات المعنية استكمال نشر نتائج باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة، وتترقب آلاف الأسر العراقية هذه اللحظات المفصلية التي تحدد ملامح مستقبل أبنائهم الدراسي.

ترقب واسع لإعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 بالاسم والرقم الامتحاني

مع اقتراب اللحظة التي تعلن فيها وزارة التربية عن النتائج بشكل رسمي، يتزايد اهتمام الطلاب وذويهم بالوصول إلى الروابط الرسمية المعتمدة، حيث تسعى الوزارة إلى إنهاء كافة عمليات التصحيح والمراجعة بدقة عالية، وذلك لضمان نزاهة وعدالة النتائج قبل رفعها على المنصات الإلكترونية.

أين تظهر نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

يعد موقع نتائجنا الإلكتروني أحد أبرز المصادر التي يعتمد عليها الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج بمجرد إعلانها، إذ يحدث الموقع بشكل مستمر ويُتيح إمكانية الاستعلام عن النتائج بسهولة وسرعة، كما تعتمد عليه العديد من المديريات التربوية في نشر القوائم الرسمية للناجحين.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا

للحصول على نتائج الطالب بمجرد توفرها، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي “وزارة التربية العراقية“

البحث عن قسم خاص بعنوان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة التي تشمل محافظات مثل بغداد، نينوى، الأنبار، البصرة، النجف، بابل، كركوك، صلاح الدين، وغيرها

إدخال الرقم الامتحاني للطالب في الخانة المخصصة، وفي بعض الحالات قد تتوفر إمكانية البحث باستخدام الاسم الكامل

الضغط على زر عرض النتيجة لظهور تفاصيل الدرجات

استعلم نتائج السادس العراق

ننصح بعدم التسرع في البحث عن النتيجة فور إعلانها، حيث قد يتأخر رفع القوائم الخاصة ببعض المحافظات نتيجة للضغط الكبير على الموقع أو تأخر انتهاء المراجعة والتدقيق، كما يُفضل التحقق من أن الرابط المستخدم هو الرابط الرسمي أو معتمد من وزارة التربية لضمان دقة المعلومات.