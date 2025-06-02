«الفئة المتوسطة لم تعد متوسطة».. Galaxy A57 يغير قواعد اللعبة بمواصفات فلاجشيب وAI وسعر تنافسي

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A57 ضمن سلسلة Galaxy A المتوسطة، ليأتي كمنافس قوي في سوق الهواتف الذكية ذات السعر المتوسط، جامعًا بين التصميم العصري والأداء المقبول بسعر مناسب، في هذا المقال نلقي نظرة شاملة على مواصفات الهاتف، أبرز مميزاته وعيوبه والسعر المتوقع له في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A 57

الشاشة : من نوع Super AMOLED ، قياس 6.5 بوصة ، دقة + Full HD ، معدل تحديث 120 هرتز

المعالج : معالج ثماني النواة ، نوع المعالج : Exynos 1380 أو Snapdragon 695 ( حسب المنطقة )

نظام التشغيل : Android 14 مع واجهة One UI 6.1

الذاكرة والتخزين : ذاكرة RAM : 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ، سعة التخزين : 128 أو 256 جيجابايت

دعم بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت

الكاميرات : الكاميرا الخلفية : ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ( مع مثبت بصري OIS )، عدسة واسعة جد ً ا بدقة 8 ميجابكسل ، عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية : 13 ميجابكسل .

البطارية : سعة 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط

مزايا إضافية : مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ، دعم شبكات 5 G ، مقاومة لرذاذ الماء بمعيار IP 67، منفذ USB – C ، سماعات ستيريو .

مميزات هاتف Samsung Galaxy A 57

شاشة مذهلة : شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz تمنح تجربة مشاهدة سلسة ومليئة بالألوان .

تصميم أنيق : تصميم نحيف بخامات أنيقة مع تشابه واضح مع هواتف سامسونج الرائدة .

أداء جيد : المعالج يقدم أداء ً جيد ً ا للمهام اليومية والتطبيقات المتوسطة ، مع دعم شبكات الجيل الخامس .

كاميرا مح ّ نة : الكاميرا الرئيسية تقدم صور ً ا واضحة وثابتة بفضل ميزة التثبيت البصري .

بطارية تدوم طويل ً ا : سعة 5000 mAh تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف ، مع دعم للشحن السريع .

واجهة مستخدم حديثة : واجهة One UI 6.1 تقدم ميزات متقدمة وسلاسة في الاستخدام .

عيوب هاتف Samsung Galaxy A 57

عدم وجود شاحن في العلبة:

الهاتف يب اع دون شاحن ، ما قد يزعج بعض المستخدمين .

أداء الألعاب ليس الأفضل:

على الرغم من الأداء الجيد ، إلا أن الهاتف ليس الخيار المثالي لعشاق الألعاب الثقيلة .

البلاستيك في التصميم الخلفي

الجهة الخلفية مصنوعة من البلاستيك ، مما يجعله عرضة للخدوش مقارنة بالزجاج .

الشحن ليس الأسرع في الفئة :

قوة الشحن 25 واط أبطأ مقارنة ببعض المنافسين الذين يقدمون شحن ً ا أسرع .