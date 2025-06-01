في هذه المحافظات .. فتح باب اعتراض نتائج السادس الابتدائي 2025 “من هنــــــــا”

ازدادت عمليات البحث من الطلاب في العراق عن كيفية تقديم اعتراض نتائج السادس الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إمكانية تقديم الطلاب على اعتراض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وتعتبر هذه النتائج مرحلة مفصلية في المسيرة الدراسية لجميع الطلبة، وذلك لأنها تحدد انتقالهم إلى مرحلة التعليم المتوسط وتأتي هذه الخطوة لتسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب عن طريق المنصات الرقمية الرسمية التابعة للوزارة.

اعتراض نتائج السادس الابتدائي 2025

يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي تقديم اعتراض على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

التوجه إلى قائمة “خدمات الطلاب” من القائمة.

تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الاعتراض الإلكتروني بالمعلومات الصحيحة.

سداد رسوم الاعتراض المطلوبة.

إرسال النموذج إلكترونيًا على الموقع.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” ويتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

يستطيع طلاب السادس الابتدائي الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات الآتية: