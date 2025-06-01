مهم عشان تموينك يستمر “تحديث البطاقة التموينية” .. عبر بوابة مصر الرقمية 2025

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تحديث بطاقة التموين لتسهيل عملية صرف السلع التموينية المدعمة، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجب على كافة المواطنين الحاملين البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على البطاقة التموينية أو لم يقوموا بتحديث بياناتهم القيام بعملية التحديث في أقرب وقت ممكن وذلك عبر موقع دعم مصر أو موقع بوابة مصر الرقمية، حيث يعتبر تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي من الخطوات المهمة التي يقوم بها الكثير من المواطنين الحاملين للبطاقة.

تحديث البطاقة التموينية

تحديث البيانات البطاقة التموينية عن طريق موقع دعم مصر بإدخال البيانات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة دعم مصر

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 14 رقم بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

إدخال رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تأكيد عملية التسجيل”.

خطوات تحديث البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية: