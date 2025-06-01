استثمر فلوسك صح.. بعائد مغري جدا بنك مصر يعلن عن أعلى شهادات ادخار لعام 2025 بالجنيه والدولار

تتنافس البنوك المصرية لجذب المودعين من خلال طرح شهادات ادخار ذات عوائد تنافسية، ويعد بنك مصر أحد أبرز البنوك التي تقدم عروضاً مميزة للمدخرين، إذا كنت تبحث عن أفضل استثمار بنكي في مصر، فإليك أحدث تفاصيل شهادات الادخار وعوائدها بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.

أعلى شهادات ادخار في بنك مصر لعام 2025

هناك مجموعة من الشهادات ذات عائد مرتفع جدا في بنك مصر لعام 2025، والتي من أبرزها ما يلي

الشهادة البلاتينية (أعلى عائد في بنك مصر)

العائد: 24% للسنة الأولى. 20% للسنة الثانية. 16% للسنة الثالثة.

المدة: 3 سنوات (يُصرف العائد كاملاً عند الاستحقاق).

العملة: الجنيه المصري فقط.

المميزات: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بعد مرور 6 أشهر. متاحة للأفراد فقط.



شهادة القمة (عائد ثابت 21.5%)

العائد: 21.5% سنوياً (ثابت طوال المدة).

المدة: 3 سنوات.

حدود الشراء: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة طلعت حرب (عائد مرتفع لمدة عام واحد)

العائد: 27% إذا تم صرف العائد عند الاستحقاق. 23.5% إذا تم صرفه شهرياً.

المدة: سنة واحدة.

حدود الشراء: من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بالدولار (لحماية المدخرات من التضخم)

شهادة القمة بالدولار

العائد: 8% سنوياً.

المدة: 3 سنوات.

حدود الشراء: من 1000 دولار ومضاعفاتها.

شهادة أيليلت بالدولار

العائد: 6% سنوياً (تُصرف ربع سنوي).

المميزات: الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة.

لماذا تختار شهادات بنك مصر؟

ضمان حكومي على المدخرات.

عوائد تنافسية مقارنة بمعظم البنوك.

خيارات متعددة (بالجنيه أو الدولار، قصيرة أو طويلة الأجل).

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة بـ 2.25%، تأثرت عوائد بعض الشهادات، لذا يُنصح بالمقارنة قبل الاستثمار، إذا كنت تبحث عن أفضل شهادة ادخار تناسب أهدافك المالية، فإن بنك مصر يقدم خيارات متنوعة تلبي احتياجات المدخرين بكل مستوياتهم.