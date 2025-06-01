“تحديث جديد الآن” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 حالة من الاستقرار والهدوء في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، حيث جاء ذلك الثبات والهدوء بعد التغييرات والتقلبات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، فيما سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند قيمة 49.70 جنيه لمبلغ الشراء وكذلك عند قيمة 49.80 جنيه لمبلغ البيع، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث لسعر صرف الدولار ببعض البنوك وكذلك أسعار العملات الأجنبية والعربية فتابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم قبل بدء التعاملات الصباحية لتتمثل الأسعار ببعض البنوك المصرية وتكون على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي، سجل الآن بقيمة 49.71 جنيه للشراء، وبقيمة 49.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر، سجل الآن بقيمة 49.71 جنيه للشراء، وبقيمة 49.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار ببنك CIB، سجل الآن بقيمة 49.71 جنيه للشراء، وبقيمة 49.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار ببنك الإسكندرية، سجل الآن بقيمة 49.7 جنيه للشراء، وبقيمة 49.8 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي، سجل الآن بقيمة 49.78 جنيه للشراء، وبقيمة 49.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم ببدء التعاملات في البنك المركزي المصري لتكون الأسعار وتكون كما يلي: