«أسعار Oppo Reno 14 تشعل المنافسة» | كاميرا خرافية وتصميم زجاجي يخطف الأنظار وشحن صاروخي بسعر مفاجأة نجم الفئة المتوسطة 2025!

تستعد شركة Oppo للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية ضمن سلسلة هاتف Oppo Reno 14، حيث باتت الاستعدادات لإطلاقها العالمي في مراحلها الأخيرة، وتشير أحدث التقارير إلى أن الهند ستكون من أوائل الأسواق التي ستحصل على هذه السلسلة الرائدة، وسط ترقب كبير من المستخدمين بفضل المواصفات المتطورة والتكامل الذكي مع الذكاء الاصطناعي.

هاتف Oppo Reno 14

أعلنت Oppo رسميا عن سلسلة Reno 14 في السوق الصينية مطلع هذا الشهر، وقد جاءت المواصفات التقنية لتعكس نقلة نوعية في الأداء والتصميم.

الشاشة والتصميم

شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة.

دقة عرض 1.5K لصور حادة وغنية بالتفاصيل.

تصميم أنيق بإطار معدني وهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68/69.

الأداء والمعالجات

هاتف Reno 14 مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8350.

طراز Reno 14 Pro يأتي بمعالج أقوى من نوع Dimensity 8450.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x تصل إلى 16 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تصل إلى 1 تيرابايت.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية الثلاثية:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة البصري OIS.

عدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 3.5x.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وفي طراز Reno 14 Pro، تم استبدالها بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ما يمنح صور أكثر وضوح وتفاصيل دقيقة.



الكاميرا الأمامية:

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي.

مثالية لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

البطارية والشحن

بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة.

دعم للشحن السريع بقوة 80 واط.

طراز Reno 14 Pro يدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

أسعار هاتف Oppo Reno 14