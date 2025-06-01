استعد للمغامرة مع الكريكينج إضافة ماين كرافت 1.22 والمميزات الجديد ة التي ستدهشك

تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أعظم التجارب في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث تمنح اللاعبين حرية تصميم عوالمهم الخاصة والانطلاق في مغامرات لا حدود لها ومع الإصدار الجديد من اللعبة، Minecraft 1.22، قدمت شركة Mojang مجموعة من المزايا والإضافات المثيرة التي تعزز تجربة اللعب. من بين هذه الإضافات، تبرز الحديقة الجديدة المسماة “The Pale Garden”، التي تعد بمثابة إضافة رائعة لعالم ماين كرافت وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه الإضافات وكيفية تنزيل اللعبة للاستمتاع بها.

مميزات وإضافات تحديث ماين كرافت 1.22

عالم جديد من الغموض

يقدم تحديث ماين كرافت 1.22 منطقة جديدة تسمى “الحديقة الباهتة” (The Pale Garden)، وهي بيئة مليئة بالأجواء المحزنة والمخيفة، مستوحاة من الأماكن المهجورة وتتميز هذه الحديقة بألوانها الشاحبة وأشجارها الغريبة التي تحجب الرؤية، مما يخلق شعورًا بالرهبة وكأن اللاعب محاصر وتحتوي المنطقة على أخشاب بيضاء جديدة يمكن استخدامها في البناء، بالإضافة إلى طحالب معلقة وسجاد طحلب يضفي لمسات فريدة على تصاميم البناء.

الكريكينج: المخلوق المرعب

من أبرز الإضافات في هذا التحديث هو الوحش الجديد “الكريكينج”، الذي يتمثل في دمية خشبية مخيفة تتحكم فيها قلب مخفي بين الأشجار ويجب على اللاعبين التركيز على تدمير قلب الكريكينج لإيقافه، مع العلم أن هذا المخلوق يهاجم فورًا إذا صرفت النظر عنه حتى للحظة قصيرة ومن المميزات الجديدة الأخرى:

يمكن استخدامها لبناء القوارب والأسوار والأبواب، مما يوفر خيارات تصميم جديدة بطابع عصري وغامض

تغطي أرضيات الحديقة الباهتة، ويمكن جمعها باستخدام سماد العظام، مما يتيح استخدامها كزينة في المنازل والحدائق.

تشبه خيوط العنكبوت ويمكن جمعها باستخدام مقصات أو أدوات مزودة بتعويذة اللمسة الحريرية (Silk Touch)

خطوات اعداد ماين كرافت على الجوال

إذا كنت ترغب في تحميل لعبة ماين كرافت على جهازك المحمول، يمكنك اتباع الخطوات التالية: