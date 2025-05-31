«مـبروك الـنجاح».. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في العراق عبر موقع نتائجنا

يترقب أولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025، وتعد هذه المرحلة الدراسية من المراحل الحاسمة في حياة الطلاب، حيث تؤثر بشكل كبير على مسيرتهم التعليمية وتؤهلهم للانتقال إلى المرحلة المتوسطة منذ انتهاء الامتحانات في منتصف الشهر الحالي، تصاعدت عمليات البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، مما يعكس أهمية هذه اللحظة في حياة الطلاب وأسرهم.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في العراق

من المتوقع أن تُعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة يتم حالياً رصد الدرجات لجميع المواد الدراسية بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق الأوراق الامتحانية وقد أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستظهر تدريجياً في مختلف المحافظات عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 من خلال خطوات بسيطة عبر المصادر الرسمية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الدخول مباشرة على رابط الموقع الرسمي. الوصول إلى موقع يمكنك النقر على موقع نتائجنا الإلكتروني. ابحث عن قسم خاص بنتائج الصف السادس الابتدائي انقر على الأيقونة المخصصة لعرض النتائج قم بإدخال الاسم ورقم الامتحان اختر المحافظة التي يقيم بها الطالب اضغط على الزر لعرض النتائج

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستظهر لك النتائج مفصلة، بما في ذلك الدرجات لكل مادة دراسية، مع إمكانية تنزيل الملف بصيغة PDF على هاتفك.