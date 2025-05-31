هاتف الغلابة اللي يعيش ويستحمل سنين من أوبو هاتف Oppo A18 الرائد في فئته بأداء خرافي وبطارية عملاقة

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A18 ليكون بمثابة تحديث للإصدار السابق Oppo A17، مستهدفة تحسين الأداء وتقديم قيمة مميزة في الفئة الاقتصادية، الهاتف يأتي بمعالج Helio G85 الذي يوفر أداء جيد نسبياً، إلى جانب شاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومنفذ Type-C الحديث، فضلًا عن بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، لنتعرف في السطور التالية على مواصفات الهاتف وأهم مميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق.

مواصفات Oppo A18

المعالج: ثماني النواة Helio G85 تكنولوجيا 12 نانو

التخزين / الرام: 64/128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام

الكاميرا: خلفية مزدوجة 8+2 م.ب. / امامية 5 م.ب.

الشاشة: 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بها نوتش صغير

نظام التشغيل: اندرويد 13

البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات Oppo A18

تصميم أنيق وخفيف الوزن، مع مقاومة طفيفة لرذاذ الماء.

منفذ USB Type-C الحديث، وهو نادر في هذه الفئة السعرية.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تصمد لفترة طويلة.

دعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري في آنٍ واحد.

شاشة كبيرة بحجم 6.56 بوصة تدعم معدل تحدث 90 هرتز.

معالج Helio G85 يقدم أداء جيد مقارنة بسعر الهاتف.

عيوب Oppo A18

دقة الشاشة منخفضة (HD+ فقط)، وكان من الأفضل تقديم FHD+ لتحسين تجربة العرض.

الحواف المحيطة بالشاشة كبيرة.

قدرة الشحن محدودة عند 10 واط، ما يعني أن شحن البطارية بالكامل سيستغرق وقتًا طويلًا.

أداء الكاميرا متواضع بل إنه أقل من أداء كاميرا النسخة السابقة Oppo A17، مما يجعله غير مناسب لهواة التصوير.

سعر Oppo A18

في مصر:

نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 5400 جنيه مصري (ضمان محلي).

نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 5900 جنيه مصري (ضمان دولي).

في السعودية:

نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 470 ريال سعودي.

في الإمارات: