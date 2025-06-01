هتدخل الاختبار ولا لأ؟؟.. رسميا بريد الجزائر يـعلن موعــد مسابقة التوظيف للمواطنين المقبولين 2025.. “وصلنا للمرحلة الأخيرة”

تسعى الحكومة الجزائرية باستمرار إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب، ومن ضمن هذه الفرص هي مسابقة التوظيف للمواطنين بالبريد الجزائري 2025 وقد قامت المؤسسه بالاعلام بشكل رسمي عن موعد هذه المسابقة التي تعتبر المرحلة الأخيرة، وفيما يلي سوف نوضح لكم الموعد والشروط المطلوبة للتقديم والعديد من التفاصيل الأخرى لذلك تابعونا الآن.

موعد مسابقات التوظيف للمواطنين المقبولين في بريد الجزائر 2025

قام البريد الجزائري بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل في مسابقات التوظيف للمواطنين المقبولين لعام 2025 وتم التوضيح ان موعد اجراء المسابقة سوف يتم يوم السبت الموافق ليوم 31 مايو الجاري وايضا سيتم ارسال الاستدعاءات للأشخاص المقبولين عبر البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قد تم تقديمه عند التسجيل، والجدير بالذكر أن المسابقة سوف تتم على مرحلتين المرحلة الأولى تتمثل في امتحان رقمي على مستوى المراكز المحددة التي تم توضيحها في البريد الإلكتروني المرسل للمواطنين بينما المرحلة الثانية سوف تكون عبارة عن مقابلة لجنة الانتقاء وعند تخطي المرحلة الأولى والثانية يتم الفوز في هذه المسابقة والتعيين في المجالات والوظائف الشاغرة والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

شروط التسجيل في مسابقة بريد الجزائر 2025

قد قامت إدارة البريد الجزائري بتوضيح جميع الشروط التي يجب أن تتواصل لكي يستطيع المواطن الجزائري التسجيل في هذه المسابقة والحصول على وظيفة برواتب مجزية ومن ضمن هذه الشروط التالي: