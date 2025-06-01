بإمكانيات خارقة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G الاقتصادي في فئته

عادة ما يبحث محبي تغيير الهواتف من حين لأخر عن هاتف ذكي يجمع كل المواصفات والميزات الحديثة واقتصادي في سعره، حيث يعتبر هاتف Oppo A97 5G من أبرز الهواتف الحديثة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث أنه يحتوي على أفضل تصميم وأداء قوي وتقنية عالية تجعله المفضل بين الهواتف المتاحة حالياً، مما يجعله أيضاً هاتف مميز وجذاب للذين يبحثون عن توازن بين السعر والأداء، تابعونا للتعرف على مميزات الهاتف ومواصفاته العالية وبعض عيوبه.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G

الشاشة يتميز الهاتف بشاشة LTPS LCD بحجم 6.58 بوصة، دقة 2408 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز. المعالج يمتاز الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 810 بتقنية 6 نانومتر، ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأمامية كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل (أساسية) و2 ميجابكسل (استشعار العمق)، تدعمان تصوير الفيديو بدقة 1080p. كاميرا بدقة 8 ميجابكسل. الذاكرة يوجد به ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة باستخدام بطاقة microSD. البطارية يحتوي الهاتف عل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. ألوان الهاتف تصميم الهاتف متوفر باللون الأسود والأزرق واللون الوردي. مصمم بأبعاد 163.8 × 75.1 × 8 مم، وزن 188 جرام. نظام التشغيل نظام Android 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.

مميزات هاتف Oppo A97 5G

يتميز الهاتف بمعالج Dimensity 810 يضمن أداء سهل في الاستخدام.

كما يتميز بشاشة عالية الجودة ومعدل تحديث 90 هرتز.

تصميم عصري وألوان جذابة تناسب كافة الأذواق.

مقاوم للماء والغبار.

يوجد به مستشعر البوصلة والتقارب والتسارع.

عيوب هاتف Oppo A97 5G

عدم وجود دعم للشحن اللاسلكي.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل قد تكون غير كافية لمحبي التصوير السيلفي مقارنة ببعض المنافسين.

غير مزود بمستشعر الجيروسكوب.

سعر هاتف Oppo A97 5G

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