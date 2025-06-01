سلفة للموظفين والمتقاعدين 25 مليون دينار بالتقسيط 5 سنوات عبر مصرف الرافدين بشروط ميسرة

لقد وفر مصرف الرافدين عدد من التمويلات الميسرة للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط حتى 5 سنوات على الأكثر لذلك سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظف والمتقاعد حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي حيث هناك العديد من المواطنين يرغبوا الحصول على هذا المنتج التمويلي لدى مصرف الرافدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في العراق.

سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي لا بد من توفير كافة الضمانات اللازمة للموافقة على الطلب من المصرف لذلك سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة لذلك كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط أن يكون المتقدم المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية فقط لا غير.

متاح هذا المنتج التمويلي للموظفين والمتقاعدين حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي.

شرط أساسي امتلاك بطاقة ماستر كارد صالحة من مصرف الرافدين.

لا بد من تحويل الراتب بشكل منتظم إلى حساب المتقدمين في مصرف الرافدين.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 73 سنة عند تقديم طلب السلفة.

لا بد من دفع المستحقات المالية في موعدها حيث للعلم يتم استقطاع الأقساط والفوائد من الراتب من خلال بطاقة الماستر كارد.

توفير دخل ثابت لتغطية قيمة الأقساط الشهرية والفوائد لدى مصرف الرافدين.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة لتكملة إجراءات التقديم الإلكتروني لدى مصرف الرافدين.

مزايا سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين وفر العديد من المزايا والخصائص التمويلية المتوفرة للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بالعراق كما تم توفير السلفة للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين في الدولة لذا سوف نقوم بتوضيح جميع المزايا التي يقدمها المصرف عند الموافقة على طلب السلفة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: