في دقائق وأنت مكانك.. فتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم بالرقم الوطني ومزايا الحساب

أعلن بنك الخرطوم في دولة السودان عن إمكانية فتح المواطنين حساب بنكي أونلاين بالرقم الوطني من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع، وقد لقت تلك الخدمة استجابة سريعة لكافة العملاء الذين يبحثون عن الحلول المصرفية السريعة والسهلة، والتي تسهل لهم إدارة أموالهم وإجراءات أي من الخدمات المصرفية من أي مكان بكل سهولة، وخلال هذا المقال نوافيكم في هذا المقال كيفية فتح الحساب والشروط الخاصة بفتح الحساب.

فتح حساب بنك الخرطوم

الآن أصبح بإمكان جميع عملاء بنك الخرطوم المقيمين والمغتربين فتح حساب بنكي أونلاين بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر شبكة الانترنت.

النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

تحديد اللغة المناسبة لك “العربية، الإنجليزية”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة “الاسم بالكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني”.

رفع المستندات اللازمة لفتح الحساب ومنها “الهوية الوطنية وجواز السفر، وشهادة السكن”.

التأكد من صحة البيانات المسجلة والموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على زر إرسال الطلب ليتم مراجعته من قبل البنك.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم

وفر بنك الخرطوم خدمة فتح حساب بنكي والتي تتميز ببعض المميزات المختلفة ومنها: