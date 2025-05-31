Oppo A97 5G وحش الفئة المتوسطة من أوبو.. هاتف بمواصفات قوية وأداء ممتاز يستحق التجربة بكل تأكيد

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo A97 5G ليكون خيارًا قويًا ومنافسًا في فئة الهواتف المتوسطة، يتميز الهاتف بمواصفات متطورة تضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو ما يجعله جذابًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف موثوق وأداء قوي بسعر معقول، يأتي Oppo A97 5G بتصميم أنيق وشاشة كبيرة مع أداء ممتاز للكاميرات والبطارية، مما يجعل منه هاتفًا مثاليًا للاستخدام اليومي والترفيه والألعاب.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز. معالج MediaTek Helio G96 ثماني النواة لأداء قوي في المهام المتعددة. ذاكرة رام 8 جيجابايت مع خيار تخزين 128 جيجابايت. كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل للعمق. كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة. بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط. نظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ColorOS 12.1. دعم شبكات الجيل الخامس 5G لتصفح سريع وتحميل أفضل. مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة. تصميم أنيق وخفيف الوزن مع هيكل من البلاستيك المقاوم للخدوش.

مزايا هاتف Oppo A97 5G

شاشة AMOLED بجودة عالية وألوان زاهية مع سطوع ممتاز. أداء قوي بفضل معالج Helio G96، مناسب للألعاب والتطبيقات الثقيلة. ذاكرة رام كبيرة تسهل تعدد المهام دون بطء. كاميرات متطورة تلتقط صورًا واضحة في مختلف ظروف الإضاءة. بطارية ضخمة تدوم لفترات طويلة مع دعم الشحن السريع. واجهة مستخدم سلسة مع تحديثات مستمرة من أوبو. دعم شبكات 5G لمواكبة أحدث تقنيات الاتصال. تصميم مريح وخفيف يسهل حمل الهاتف واستخدامه بيد واحدة. مستشعر بصمة سريع وآمن لفتح الهاتف بسرعة. سعر تنافسي مقابل المواصفات التي يقدمها.

هاتف Oppo A97 5G يمثل خيارًا مميزًا في الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات القوية التي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، بفضل شاشة AMOLED، معالج قوي، وكاميرات جيدة، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً ودعم شبكات الجيل الخامس، فهو يستحق لقب “وحش الفئة المتوسطة”، إذا كنت تبحث عن هاتف يوازن بين السعر والأداء، فإن Oppo A97 5G سيكون خيارًا موفقًا يوفر تجربة متكاملة ومميزة.