مقشر منزلي هيجيب من الآخر هيزيل القشف والجلد الميت والبقع الغامقة والسواد في دقائق

تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية التي تستخدم بشكل واسع في العناية بالبشرة لما لها من فوائد كبيرة في إزالة الخلايا الميتة وتقشير الجلد، تساعد القهوة على تنعيم البشرة وتقليل الانتفاخات، بالإضافة إلي مساهمتها في تقليل حجم المسام وتنظيم إفراز الزيوت، يمكن تحضير ماسك تقشير فعال باستخدام القهوة ومكونات طبيعية أخري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام خلطة تقشير البشرة بالقهوة خطوة بخطوة.

خلطة تقشير البشرة بالقهوة والسكر البني

من المعروف أن تقشير البشرة من الخطوات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجلد وإزالة الشوائب والجلد الميت المتراكم على الوجه، هذا التجديد يساعد على تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة، فيما يلي مكونات خلطة تقشير البشرة.

المكونات:

عدد ٢ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

مقدار نصف كوب من القهوة.

مقدار ٢ ملعقة صغيرة من اللبن.

كوب كبير من السكر البني.

وعاء مناسب لخلط المكونات.

خطوات تحضير مقشر البشرة

تابعي الخطوات التالية لمعرفة طريقة التقشير الصحيحة.