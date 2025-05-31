غيري لون شعرك في العيد باللون اللي بتحبيه لو عندك حنة هاتيها وتعالي اقولك أزاي تغيري لون شعرك بطريقة احترافية

تعتبر الحنة من أقدم وأشهر الطرق الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر، حيث تمنح الشعر ألوان غنية وطبيعية دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية الضارة، ما يميز الحنة هو إمكانية تعديل لونها وتأثيرها بإضافة مكونات أخرى مثل القهوة أو الكركم أو زيت الزيتون، مما يسمح بالحصول على درجات مختلفة، هذه الإضافات لا تعمل فقط على تغيير اللون، بل تساهم أيضًا في تغذية الشعر، تقويته، ومنحه لمعانًا صحيًا، لنتعرف في السطور القادمة على طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الشعر وخطوات استخدامها.

خلطة الحنة لصبغ الشعر

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.

2 ملعقة من القهوة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

1 ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء الفاتر.

خطوات تحضير:

تخلط جميع المكونات في وعاء مناسب حتى تتجانس تمامًا،

ثم يغطى الخليط ويترك في مكان دافئ.

بعد تحضير الخلطة يطبق على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل جيدًا بماء فاتر وشامبو طبيعي، مع ترطيب الشعر بزيت الزيتون بعد الغسل للحفاظ على نعومته ولمعانه.

وصفة الحنة والكركم لصبغ الشعر

المكونات:

2 ملعقة من الحنة.

2 ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من الفازلين.

خطوات التحضير: