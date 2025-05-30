ترقبوا موعد نتائج السادس الابتدائي 2025 البصرة بجميع المدارس عبر موقع نتائجنا

تعتبر محافظة البصرة من أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد الطلاب، حيث تضم أعداداً كبيرة من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ومع اقتراب انتهاء عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، تواصل الإدارة التعليمية في المحافظة جهودها لتوفير نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا التعليمي في هذا المقال، سنستعرض الطريقة للاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي 2025 بالدور الأول، ونقدم لكم خطوات بسيطة تساهم في تسهيل عملية الحصول على النتائج

نتائج السادس الابتدائي 2025 في البصرة

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، وبشكل خاص في مدينة البصرة، إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025 وحالياً، تجرى عمليات رفع النتائج على موقع نتائجنا التعليمي، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة رسمياً خلال شهر مايو الجاري بصيغة ملف PDF، الذي يحتوي على نتائج جميع المدارس العراقية ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الاسم والرقم الامتحاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2025، يمكن للطلاب زيارة موقع نتائجنا واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائجنا. اختيار قسم نتائج السادس الابتدائي. تحديد محافظة البصرة من قائمة المحافظات. النقر على الرابط لتحميل ملف النتائج. الانتظار حتى يتم تحميل الملف على جهازك ثم يمكنك تصفح بيان الدرجات.

حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن نتائج السادس الابتدائي 2025 في محافظة البصرة، لذا نحث الطلاب على متابعة الموقع للحصول على آخر التحديثات.