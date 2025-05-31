بطريقة آمنة 100%..أسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile شراء عبر ID بالخطوات

تعتبر لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile من الألعاب المفضلة لعدد كبير من المتابعين لجميع الألعاب الإلكترونية حيث يمكن من خلال موبايلك سواء كان يدعم نظام الاندرويد أو الآيفون لذلك سوف نوضح لك عزيزي القارئ أسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل من أجل الحصول على مميزات إضافية منها شراء أسلحة وذخيرة تساعد في الفوز بتلك اللعبة.

أسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile

يريد الكثير من المتابعين لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile التعرف على كيفية شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile بالخطوات المطلوبة فيما يلي بكل التفاصيل:

عليك زيارة الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل Midasbuy.

ثم تسجيل الدخول باستخدام حسابك المرتبط باللعبة.

يتم شحن شدات ببجي موبايل عن طريق معرف اللاعب Player ID.

بعد كتابة المعرف في لعبة ببجي موبايل الخاص بك.

ثم تحديد الباقة المناسبة من خلال الشدات في لعبة ببجي.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

متاح الدفع عن بطاقة ائتمان أو PayPal أو فودافون كاش وغير ذلك على حسب بلدك.

بعد عملية الدفع سوف تتم إضافة الشدات إلى حسابك داخل اللعبة.

خطوات تثبيت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile