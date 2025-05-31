حمّلها الآن النسخة المحدثة.. طريقة تثبيت لعبة GTA San Andreas الأصلية 2025 على موبايلك وعش المغامرة من جديد

تعد لعبة جاتا سان اندرس واحدة من أشهر ألعاب القتال والأكشن منذ أن تم إطلاقها ودائمًا ما يبحث عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم عن خطوات تثبيت النسخة المدثة منها، حيث أن اللعبة تمنح للاعبين تجربة لعب مختلفة مثيرة مليئة بالتشويق والمغامرة، وفي هذا الصدد سوف نشير اليوم إلى طريقة تثبيت لعبة GTA San Andreas الأصلية 2025 على موبايلك وعش المغامرة من جديد.

خطوات تحميل وتثبيت لعبة جاتا سان اندرس

من الجدير بالذكر أن لعبة جاتا سات اندرس تتمتع بشعبية كبيرة على المستوى العالمي نظرًا لأنها من أشهر ألعاب المغامرة ةالقتال، وإن كنت نرغب بتثبيت النسخة الأصلية من اللعبة احرص على إتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى متجر التطبيقات Google Play Store للاندرويد او ‏App Store للايفون.

في الخانة المخصصة للبحث قم بإدخال اسم اللعبة GTA San Andreas.

انقر على بحث ثم انتظر قليلاً.

قم باختيار النتيجة الأولى لأنها ستكون النسخة الأصلية للعبة.

انقر على كلمة تثبيت.

انتظر عدة دقائق حتى يتم الانتهاء من التحميل.

متطلبات تشغيل لعبة GTA San Andreas على الهاتف

هناك عدد من متطلبات التشغيل التي لابد من توافرها من أجل أن تتمكن من تحميل لعبة جاتا سان اندرس بدون أي مشاكل، وتأتي هذه المتطلبات على النحو التالي: