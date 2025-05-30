اعرفها حالا.. نتائج السادس الابتدائي الرصافة 1 عبر موقع نتائجنا

أعلنت مديرية تربية الرصافة الأولى اليوم، عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025 وسط أجواء من الترقب والاهتمام من قبل الطلبة وذويهم، حيث تم رفع النتائج إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية الرسمي وصفحات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب ما ورد من مديرية التربية، فإن نسب النجاح لهذا العام سجلت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح العامة أكثر من 83%، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية والتربوية في ظل التحديات التي واجهها قطاع التعليم.

نتائج السادس الابتدائي الرصافة 1

وأكد مدير تربية الرصافة الأولى أن الامتحانات سارت بانسيابية عالية، دون تسجيل أي خروقات أو حالات غش جماعي، مشيدًا بالتزام المدارس والمعلمين بالإجراءات والتعليمات الوزارية، كما أشار إلى أن النتائج تم تدقيقها بعناية لضمان العدالة والدقة في التقييم.

ويستطيع الطلبة الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال إدخال الرقم الامتحاني عبر الروابط الرسمية المعتمدة، كما تم توزيع النتائج على المدارس لتسهيل الحصول عليها من قبل الطلبة الذين لا يملكون وصولاً للإنترنت.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الآن الحصول على نتائجهم في محافظة الرصافة 1 من خلال موقع نتائجنا ومن خلال اتباع الخطوات التالية: