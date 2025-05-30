من بيتك افتح حسابك..فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك أمدرمان الوطني بالخطوات المطلوبة 2025

لتسهيل إدارة الحسابات البنكية للعملاء داخل السودان تم توفير فتح حساب بنكي أونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك عن طريق بنك أمدرمان الوطني حيث يمكن للمواطنين السودانيين الحصول على حساب بنكي بدون زيادة الفرع بالشروط اللازمة التي يجب توفيرها للحصول على حساب بنكي أونلاين عن طريق الإنترنت لذلك سوف نوضح لكم جميع المزايا الجديدة عند فتح الحساب البنكي.

فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك أمدرمان الوطني

بنك أمدرمان الوطني يقدم مزايا عديدة عند فتح الحساب عبر الإنترنت لذلك سوف نوضح لكم جميع المزايا الجديدة ومنها توفير الوقت والجهد بدون الحاجة للتوجه إلى الفرع مع إمكانية فتح الحساب باستخدام الرقم الوطني للسودانيين أو جواز السفر للمغتربين بإجراءات سهلة عبر الموقع الرسمي للبنك أما خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين كما يلي:

في بداية الأمر قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك أمدرمان الوطني.

بعد ذلك إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الضغط على خيار تسجيل مستخدم جديد.

كتابة بياناتك لإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب بنكيمن الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تسجيل الدخول ثم تعبئة النموذج لفتح الحساب البنكي.

قم برفع المستندات المطلوبة ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب وسوف يتم الرد بعد المراجعة.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني