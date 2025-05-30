بيان عاجل من الحكومة العراقية حول رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد

أصدرت وزارة المالية العراقية نفيها عن الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا، بشأن عدم نيتها بإرسال جداول الموازنة للبرلمان، مؤكدة بأن أحد أعضاء مجلس النواب تداول أنباء يزعم فيها أن الوزيرة طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة، وهي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم بعض المعاملات الخاصة من أجل إنجازها، بما لا تتطرق إلى عدم تقديمها للموازنة.

جدول الموازنة المالية في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن جدول الموازنة المالية قيد عملية الدراسة والتدقيق والعمل على إتمامها في غضون الفترة القادمة، ناهيك عن زيادة الموارد المالية، حسب توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تعظيم مواردها، والمساهمة في التعرف على سقوف الإنفاق وكذلك الإيرادات مع البحث المستمر لمصادر تمويل لكل هذه الجوانب، مشيرة إلى أن ما يتعلق برواتب كردستان فإن الوزارة كذلك ملتزمة بكافة القرارات الصادرة من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على المادة 11 وكذلك المادة 13.

تعديل قانون التقاعد الموحد

وأضافت وزارة المالية، أن حقوق جميع الموظفين المتمثلة العلاوات والترفيعات مأمنة ومحفوظة بشكل كبير، مؤكدة أن سحب الإمانات الضريبيةجاء بناءً على صلاحيتها المطروحة من قبل القانون، وكذلك العمل على استخدامها ضمن التمويل والإنفاق، موضحة أن قانون الخدمة والتقاعد الموحد قيد الدراسة، حيث إن أي تشريع يلزمه فترة من الوقت لكي يتم احتساب الكلف، بناءً على قانون الإدارة المالية العامة للدولة، مما دعت الوزارة كافة أطرافها من أجل تحري الدقة وتجنب أي تصريحات مضللة تُثير بلبلة الرأي العام.