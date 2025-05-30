“ريلمي تفاجىء الجميع” هاتف Realme C65 بتصميم أنيق وسعر اقتصادي.. ينافس بقوة في الفئة المتوسطة

تصدر هاتف Realme C65 محركات البحث الاجتماعي باعتباره من أفضل الهواتف الاقتصادية منذ طرحه في السوق المصري ويعتبر من أبرز الخيارات المتاحة حاليًا بفضل شكله العصري ومواصفاته العملية إذ يتميز هذا الهاتف بأداء مستقر في الاستخدام اليومي وتصميم جذاب يلبي تطلعات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متوازنة دون دفع مبالغ كبيرة، وقد حاز على اهتمام واسع بين الشباب ومحبي الهواتف ذات القيمة مقابل السعر ، وفي هذه السطور سنسلط الضوء على أبرز مميزاته ونتعرف أيضًا على بعض العيوب التي قد تؤثر على قرار الشراء.

مواصفات هاتف Realme C65

Realme C65 يأتي بشاشة كبيرة قياس 6.5 إنش من نوع IPS LCD توفر وضوحا جيدا بدقة 1600 في 720 بكسل.

يعمل بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة يمنح أداء مستقرا في المهام اليومية.

يقدم أيضا خيارات متعددة من الذاكرة العشوائية تبدأ من 4 جيجابايت وتصل إلى 6 جيجابايت لتناسب مختلف الاستخدامات.

يتيح سعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت وتصل إلى 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة ببطاقة microSD.

يضم كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميغابكسل والثانية بدقة 2 ميغابكسل مخصصة لقياس العمق.

يوفر أيضا كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل تلتقط صور سيلفي بجودة مقبولة.

مزود أيضا ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة مع دعم للشحن السريع بقدرة 18 واط.

يحتوي أيضا على مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة لتأمين سريع وسهل.

سعر Realme C65 في السوق المصري

يأتي هاتف Realme C65 بسعر منافس يجعله من أبرز الخيارات في فئته الاقتصادية حيث يبلغ سعره العالمي نحو 150 دولار أمريكي وأما النسخة المزودة بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت فتتوفر في السوق المصري بسعر يقارب 7700 جنيه، ويتميز الهاتف بتوليفة جيدة من المواصفات التي تلبي احتياجات المستخدم العادي من أداء يومي مقبول وتصميم جذاب، ويعد اختيارًا مناسبًا لمن يبحث عن قيمة مقابل السعر مع ضرورة الانتباه لبعض النقاط السلبية التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام في حالات معينة.