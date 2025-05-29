شوفها فور ظهورها.. نتائج السادس الابتدائي في محافظات العراق 2025 موقع نتائجنا

ينتظر العديد من الأسر العراقية إعلان نتائج السادس الابتدائي بمختلف محافظات العراق، نظير أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تضمن مختلف أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة والطالبات، ناهيك عن رصد الدرجات بشكل يتضمن حصول الطلاب على ما يستحقون في هذه المرحلة الدراسية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية

استخراج نتائج السادس الابتدائي في العراق

يمكن استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بزيارة موقع نتيجة نت الإلكتروني.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

قم باختيار مرحلة السادس الابتدائي والدور الأول الراغب الاستعلام عنه.

بحيث تتمكن من تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

قم بإدخال الرقم الامتحاني في خانة البحث.

مع الانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل الكشوفات.

وعندها ستتمكن من تنزيل الكشوفات ومعرفة النتائج المتحصل عليها الطالب.

ما هي مواد الصف السادس الابتدائي في العراق؟

وحددت وزارة التربية العراقية المواد التي يقوم الطالب بالامتحان بها والمعنية بالصف السادس الابتدائي في عموم محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

مادة التربية الإسلامية.

كذلك مادة اللغة العربية.

اللغة الإنكليزية.

مادة الرياضيات.

الامتحان في مادة العلوم.

مادة الاجتماعيات.

مواد مرحلة الثالث متوسط

وعن المواد التي يقوم الطلاب في الامتحان فيها لمرحلة الثالث متوسط كما يلي:-