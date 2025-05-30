مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الأضحي 10 أيام بأجر كامل للموظفين والبنوك والعودة الأحد.. ما الحقيقة؟

مع حلول شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، تزايدت تساؤلات المواطنين في مصر حول توقيت إجازة عيد الأضحى 2025، خاصة في أوساط الموظفين الحكوميين، وطلاب المدارس والجامعات، وموظفي البنوك، ويعد عيد الأضحى من أبرز المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لما تحمله من طابع روحاني واجتماعي، فضلًا عن كونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة.

مدة إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

بحسب الجدول الرسمي للإجازات الحكومية، ستكون عطلة عيد الأضحى لهذا العام واحدة من أطول فترات الراحة الرسمية في عام 2025، حيث تمتد لمدة خمسة أيام متصلة، وتبدأ الإجازة من يوم الخميس 5 يونيو 2025، وهو يوم وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، مما يمنح المواطنين فرصة مثالية للسفر أو قضاء وقت أطول مع العائلة.

لا صحة لما يتداول حول إجازة 10 أيام

رغم انتشار بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر قد تمتد إلى 10 أيام، إلا أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، والجهات الرسمية لم تعلن عن أي تمديد إضافي للعطلة، والإجازة المعتمدة وفقًا لجدول مجلس الوزراء تشمل 5 أيام فقط، تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو 2025.

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وهو ما يتطابق مع موعد وقفة عرفات في اليوم الذي يسبقه الخميس 5 يونيو، بحسب ما رصده المعهد القومي للبحوث الفلكية.

الجهات المشمولة بالإجازة

العطلة تشمل جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى البنوك العامة والخاصة، والمدارس، والجامعات، وكذلك القطاع الخاص الذي يلتزم غالبًا بالمواعيد المعتمدة من مجلس الوزراء.

تفاصيل أيام الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2025

أعلن مجلس الوزراء المصري عن تفاصيل إجازة عيد الأضحي والتي ستمتد لخمس أيام لتكون كما يلي: