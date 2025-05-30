أرخص هاتف في الكوكب.. مفاجأة انفنكس الجديدة..سعر ومواصفات Infinix Smart 8 في مصر والسعودية والإمارات ببطارية قوية وشاشة 90Hz

أعلنت شركة Infinix رسميًا عن طرح هاتفها الجديد Infinix Smart 8 في الأسواق العربية، ليكون أحدث إصدار من سلسلة الهواتف الاقتصادية التي تستهدف المستخدم الباحث عن أداء جيد بسعر مناسب يجمع الهاتف بين التصميم العصري، والشاشة الكبيرة بمعدل تحديث 90 هرتز، والبطارية الضخمة التي تصل إلى 5000 مللي أمبير، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

سعر ومواصفات Infinix Smart 8 في مصر والسعودية والإمارات

في هذا المقال عبر موقع البديل نرصد سعر ومواصفات Infinix Smart 8 بالتفصيل ونوضح مميزاته وعيوبه.

أبرز المواصفات التقنية لهاتف Infinix Smart 8

هاتف Infinix Smart 8 يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله اختيار مناسب للطلاب والمستخدمين الباحثين عن هاتف عملي:

المعالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 بتكنولوجيا 12 نانو.

الرام والتخزين 64 جيجا مع 3 جيجا رام و64 جيجا مع 4 جيجا رام و 128 جيجا مع 4 جيجا رام

الشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+ نوع IPS LCD معدل تحديث 90Hz

الكاميرات خلفية مزدوجة 13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل AI وأمامية 8 ميجا بكسل بفلاش

البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 10 واط

النظام أندرويد 13 بواجهة XOS 13

الأمان مستشعر بصمة مدمج بزر الباور + Face Unlock

التوصيل USB Type C + دعم شريحتين وكارت ميموري

سعر Infinix Smart 8 في الأسواق العربية

تختلف أسعار Infinix Smart 8 بحسب السعة والمواصفات وجاءت كالتالي:

سعر Infinix Smart 8 في مصر

64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4150 جنيه

128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4450 جنيه

سعر Infinix Smart 8 في السعودية

64 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 280 ريال

128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 320 ريال

سعر Infinix Smart 8 في الإمارات

64 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 290 درهم

128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 330 درهم

مميزات هاتف Infinix Smart 8

يتمتع هاتف Infinix Smart 8 بعدة مميزات تجعله منافس قوي في الفئة الاقتصادية من أبرزها:

يدعم مستشعر البصمة المدمج بزر الباور

شاشة كبيرة بثقب ودعم 90 هرتز

بطارية ضخمة تدوم ليوم كامل

دعم منفذ Type C الأحدث

تصميم أنيق وواجهة استخدام مميزة

ميزة Magic Ring التفاعلية الشبيهة بهواتف iPhone

إمكانية تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت

عيوب هاتف Infinix Smart 8

رغم المواصفات الجيدة لهاتف Infinix Smart 8 إلا أن هناك بعض السلبيات في سعر ومواصفات Infinix Smart 8 يجب معرفتها: