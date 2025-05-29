100 ألف دينار منحة عيد الأضحى للموظفين في العراق.. التفاصيل كاملة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأ العديد من الموظفين والعاملين في دولة العراق، يتساءلون عن وجود زيادات أو منح بهذه المناسبة التي تعتبر من أهم المناسبات الدينية المارة على شريحة كبيرة من الأشخاص في مختلف دول العالم، لتقوم وزير الاتصالات العراقية،هيام الياسري، بالإعلان عن منح موظفيها 100 ألف دينار عراقي عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما أن التوقعات تُشير لإصدار باقي الجهات لمنحها السنوية التي يتم تطبيقها لجميع الموظفين والعاملين بالدولة.

منح موظفي الاتصالات عيدية 100 ألف دينار

وأوضحت وزيرة الاتصالات، أن الشركات ستتحمل قيمة هذه المنحة التي سيتم صرفها لموظفي القطاع، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعنية بصرفها في دولة العراق بما يتضمن مختلف شركات الاتصالات العاملة في الدولة العراقية، دون الإخلال بذلك، على أن تنتهي عمليات التوزيع الخاصة بالمنحة قبل قدوم إجازة عيد الأضحى المبارك، لتكون البُشرى المنتظرة من قبل ملايين المواطنين في جميع أنحاء المحافظات العراقية.

جدول الموازنة العامة للدولة العراقية

يذكر أن جدول الموازنة العامة في دولة العراق، مازال قيد الدراسة والمراجعة من قبل مجلس النواب، حتى أن رواتب الموظفين تأتي مجردة من أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، على أمل بأن يتم تطبيق الزيادة في غضون الفترة القادمة، بحيث يتحصل عليها كافة العاملين في الدولة دون الإخلال بذلك، نظير أن قيمة الزيادة ستتلاءم مع جدول الموازنة المالية الذي سيتم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية في دولة العراق.

موعد صرف رواتب الموظفين

أما عن صرف رواتب الموظفين، فيوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، نظير أن يتحصل عليه جميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري دون الإخلال بذلك، من مختلف ماكينات الصراف الألي المنتشرة على مستوى الدولة.

كيف أستعلم عن رواتب الموظفين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق، بناءً على ما يلي:-