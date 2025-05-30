سلفة 25.000.000 دينار عبر مصرف الرافدين لجميع المواطنين في العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الحصول على سلفة الرافدين، نظير أن المصرف يعتبر من أبرز وأهم المصارف العاملة في الدولة العراقية، حتى أنه يقدم أفضل الخدمات لجميع موظفي دوائر الدولة والعقود وكافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ناهيك عن المتقاعدين الذين لهم حق الحصول على السلف، بما يأتي بضمان بطاقة الماستر كارد وبدون الحاجة إلى كفيل.

إجراءات التقديم على سلفة الرافدين

جاءت أبرز التفاصيل المعنية بالتقديم على سلفة الرافدين بما يشمل مختلف الفئات سواء الموظفين أو المتقاعدين، بناءً على النحو الأتي:-

يمكنك زيارة أحد فروع مصرف الرافدين.

كما يمكن الدخول إلى تطبيق المصرف والإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمنح السلفة مع التقديم عليها.

لابد وأن يكون المتقدم إلى السلفة لديه خدمة عام على الأقل بالنسبة لموظفي دوائر الدولة، أو متقاعد مؤمن عليه.

تبدأ السلفة الشخصية من 5 لـ 25 مليون دينار عراقي وفق استحقاق المستلف بما يتناسب مع قيمة الراتب الشهري له.

لابد على المتقدم المتقاعد ألا يتجاز عمره الـ 73 عامًا بما يتجاوز ذلك العمر التأميني المعني.

تبلغ مدة سداد السلفة إلى 5 سنوات أي بـ 60 شهرًا مع سداد الأقساط بشكل شهري.

تكن الفائدة 5% فقط سنويًا.

تفاصيل حصول المتقدم على سلف الرافدين

وعن باقي التفاصيل المُحددة من قبل مصرف الرافدين لكي يمكن التقديم على السلف، بناءً على ما يأتي:-

يمكن للمتقدم سداد قيمة السلفة إلكترونيًا من خلال مكافأة نهاية الخدمة.

ناهيك عن أنه في حال عدم استحقاق المستلف إلى مكافأة نهاية الخدمة يتم تحويل قيمة الإستقطاع على الراتب.

لابد من تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تُثبت استحقاق المتقدم للحصول على السلفة.

ما هي مستندات التقديم على سلفة الرافدين؟

وتتمثل أبرز الوثائق المعنية بطلب الحصول على سلفة الرافدين، بناءً على ما يلي:-