التقويم الدراسي 1447| موعد بداية الدراسة للطلاب 2025 وتاريخ عودة الدوام الحضوري للكادر التعليمي

أوشك العام الدراسي الحالي في المملكة العربية السعودية على الانتهاء، مما جعل الجميع في حالة تساؤل عن التقويم الدراسي 1447 تفاصيل موعد بداية الدراسة في السعودية العام المقبل، وجاء هذا التساؤل في ضوء ترقب أولياء الأمور والطلاب من أجل التخطيط للسنة الدراسية الجديدة، وسوف نناقش معكم تفاصيل ما جاء في التقويم في السطور القادمة.

التقويم الدراسي 1447 تفاصيل موعد بداية الدراسة

يستعد طلاب المملكة العربية السعودية لخوض اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من هذا العام، كما كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل ما جاء في التقويم الدراسي الجديد والذي يشمل مواعيد العطلات والأجازات الرسمية وعودة الكادر التعليمي والإداري مع موعد بداية الدراسة بالنسبة للطلاب في كلًا من الجامعات والمدارس وإليكم التفاصيل كالتالي:

إجازة نهاية العام الدراسي 1446 هـ

ينتهي العام الدراسي الجاري بنهاية شهر ذي الحجة حيث تبدأ إجازة نهاية العام في تاريخ 1 محرم 1447ه‍، الموافق ميلاديًا 26 يونيو لعام 2025، مما يسمح للطلاب بالحصول على قسط من الراحة من أجل قضاء العطلة الصيفية مع أسرهم، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة خلال تلك العطلة، يعود بعدها الطلاب إلى العام الدراسي الجديد بكل نشاط وجدية.

عودة الكادر الإداري والمشرفين

يتم الاستعداد بشكل مبكر للعام الدراسي الجديد، حيث يعود الكادر الإداري والمشرفين إلى المدارس في تاريخ 18 صفر لعام 1447 هجريًا، الموافق ميلاديا 12 أغسطس لعام 2025، من أجل متابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ووضع الخطط والجداول الدراسية.

موعد عودة المعلمين

يعد الكادر التعليمي أحد العناصر الأساسية في العملية التعليمية، حيث يعودوا إلى عملهم مجددًا لاستقبال العام الدراسي الجديد في تاريخ 23 صفر 1447 الموافق ميلاديًا 17 أغسطس 2025، وذلك من أجل الاستعداد لانطلاق العام الدراسي، كما تشمل الفترة التحضيرية توزيع الجداول وتنظيم الفصول الدراسية ومراجعة المناهج.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1447

تبدأ الدراسة في المملكة العربية السعودية رسميًا في تاريخ 1 ربيع الأول 1447ه‍، الموافق 24 أغسطس 2025م، يعود الطلاب مجددًا إلى مقاعدهم الدراسية وسط استعدادات كبيرة لاستقبالهم، كما حرصت الوزارة على توفير بيئة تعليمية منظمة، من خلال القيام بتحديثات في المناهج ومد المدارس بالموارد اللازمة لها.