مسلسل الضرة الزوجة الاخرى الحلقة 16: Kuma موعد العرض وتردد القنوات الناقلة شوفولي قوتها ❤️‍

يواصل مسلسل الضرة – الزوجة الأخرى جذب الأنظار مع تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات، لتأتي الحلقة 16 محمّلة بمزيد من المفاجآت التي تزيد من إثارة العمل، وتدور أحداث المسلسل حول “سمر”، المرأة التي تُتهم في جريمة قتل، لكنها في منعطف درامي صادم تصبح الزوجة الثانية لشقيق الضحية، ما يضع الجميع أمام سلسلة من التساؤلات حول الحقيقة والخداع والمشاعر المتناقضة.

مسلسل الضرة الزوجة الأخرى الحلقة 16

في الحلقة السادسة عشرة، تستمر “سمر” في محاولة التعايش داخل منزل الزوجية الجديد، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول ماضيها وعلاقتها بالجريمة السابقة، ويبدأ زوجها في الانجذاب إليها تدريجيًا، لكن الشك يظل حاضرًا في عيون العائلة، مما يخلق حالة من التوتر المتصاعد، وفي المقابل، تواصل زوجته الأولى مواجهة مشاعر الغيرة وعدم التصديق، خصوصًا مع تطور العلاقة بين زوجها وسمر.

موعد عرض مسلسل الضرة

يعرض مسلسل الضرة – الزوجة الأخرى من الأحد إلى الخميس عبر قناة MBC1 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويُعاد عرضه في اليوم التالي الساعة 3:00 عصرًا، كما يتوفر على منصة شاهد VIP للمشتركين، ما يتيح للجمهور متابعة الحلقات في أي وقت.

تردد قناة MBC1 الناقلة للمسلسل الضرة

لمتابعة أحداث المسلسل بجودة عالية، يمكن ضبط تردد قناة MBC1 على القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال مسلسل الضرة

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: نور الغندور في دور “سمر”، بالإضافة إلى ليلى عبد الله وعبد الله الطليحي، حيث يقدمون أداءً دراميًا قويًا يعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية.

ختامًا، يواصل المسلسل تصدر محركات البحث مع كل حلقة جديدة، ما يعكس مدى تفاعل الجمهور مع القصة الجريئة التي تجمع بين الغموض والدراما الاجتماعية.