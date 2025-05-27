هاتف شبابي بإمكانيات عالية.. اكتشف مواصفات هاتف Oppo A18 اقوى هواتف اوبو وأهم مميزاتة وعيوبه وسعره ملوش منافس

سعر ومواصفات opp A18 أصدرت شركة أوبو هاتفاً جديداً ومختلف اختلاف كلي لسلسلة ال A وهو هاتف opp A18، فجاء كهاتف اقتصادي بسعر متوسط وأحدث من الهاتف السابق opp A17، حيث يحمل هذا الهاتف مميزات وتطورات رائعة وحديثة تدعم Ai، فقد تم استخدام معالج عالي الأداء من نوعية Helio G 85، كما أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية 8+2 ميجا بكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية ممتازة في الأداء بسعة 5000 أمبير، لهذا يمكننا ذكر جميع تفاصيل هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه وسعره في مصر والدول العربية.

مواصفات هاتف Oppo A18

يمكننا عرض جميع مواصفات هاتف oppo A18 لمعرفة مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا؟، حيث تتمثل مواصفاته فيما يلي:

الرام والتخزين: يأتي الهاتف بإصدارين نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، ونسخة أخرى 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

حجم البطارية: الهاتف مزود ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

الكاميرا: الهاتف مزود بكاميرا خلفية 8+2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل.

الشاشة: شاشة الهاتف 6.56 بوصة بدقة 1612*720 مزودة بنوتش صغير.

المعالج: معالج الهاتف ثماني النواة Helio G 85 تكنولوجيا 12 نانو.

نظام التشغيل: الهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد 13.

مميزات هاتف Oppo A18

يمتلك هاتف opp A18 العديد من الخواص المميزة التي جعلته من أفضل الهواتف في الفئة السعرية المتوسطة بين هواتف الشركات الأخرى، حيث يتصف هذا الهاتف بما يلي:

يتميز هذا الهاتف بأن وزنه مناسب ويحتوي على عازل مقاوم لقطرات الماء.

ويحتوي على منافذ تدعم تركيب 2 شريحة اتصال وكارت ميموري وتشغيلهم معاً.

عيوب هاتف Oppo A18

أكثر ما يعيب هذا الهاتف أن الكاميرا الخلفية له أقل دقة من الإصدار السابق له opp A17.

كما أنه لا يدعم الشحن السريع بل يحتاج وقت طويل لملء البطارية،

ويمتلك الهاتف حواف عالية وبارزة ولم يتم تحسينها عن الإصدارات السابقة،

كما أن دقة الشاشة ليست بجودة عالية.

سعر هاتف Oppo A18

سعر نسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام في مصر بمبلغ 5430 جنيه، ونسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بمبلغ 5900 جنيه مع ضمان دولي للبيع، بينما يتم بيعه في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 470 ريال، وفي الإمارات للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 430 درهم