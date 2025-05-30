عثمان ينتقم من صوفيا..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

حاز مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على إعجاب المشاهدين لجميع المسلسلات الدرامية التاريخية في تركيا والدول العربية حيث ينتظر مشاهدي مسلسل قيامة عثمان الحلقة القادمة رقم 193 وقد تم الإعلان عنها في قناة Atv التركية حيث تعرض المسلسل يوم الأربعاء على القناة باللغة التركية ثم في الخميس يتم ترجمه المسلسل باللغة العربية ويعرض على قناة الفجر الجزائرية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أصبح مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من المسلسلات التاريخية التي حازت إعجاب الجميع حيث من الموسم الأول حتى الموسم الجديد ويتم تقديم أحداث شيقة وممتعة أسعدت جميع متابعي المسلسلات التاريخية وقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية لذا فإن موعد عرض المسلسل على قناة ATV التركية حيث يعرض المسلسل في يوم الأربعاء القادم في الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا كذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كما تعرض بعدها قناة الفجر الجزائرية المسلسل مترجم للعربية في يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة تركيا كما في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وسوف نتابع احداث تخطيط عثمان للانتقام من صوفيا التي قتلت ابنته وغير ذلك من الأحداث الجديدة في المسلسل.

حدث تردد قناة ATV التركية

القمر: نايل سات

التردد: 10796

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

الجودة: HD

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 12645

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

كيفية تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر