عاجل.. تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ثم حذف الخبر

نشرت وكالة “سونا” السودانية خبر منذ الساعات الماضية يُفيد بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية حتى يوم 28 يوليو 2025، مما أثار قلق وبلبة كبيرة بين الطلاب والطالبات، فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية بيانات سريعًا يتضارب مع الخبر السابق، حول عقد الامتحانات في موعدها الرسمي الموافق 29 من شهر يونيو المقبل، ليؤكد وزيرة التربية، التهامي الزين، أن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات المعنية بالامتحانات بشكل تام يضمن دخول الطلاب إلى قاعات الامتحانات دون مواجهة أي مشكلة.

امتحانات الشهادة السودانية

وأكد التهامي في اجتماع استثنائي، أن الوزارة تعمل بجهد شاق من أجل ضمان سير الامتحانات بشكل ميسر على الطلاب والطالبات، وفقًا للخطط الموضوعة، مشيرًا إلى توجهي نداءً أخيرًا لجميع الأسر السودانية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تُثير البلبلة، وتضمن الحديث حول تأجيل الامتحانات أو عرقلة الوزارة في التسهيلات المعنية بعقد الاختبارات، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الجداول والخطط المُعلنة، بما لا تؤثر على الظروف الجارية، وتجعل إنهاء الامتحانات في شكلها الميسر أمام الطلبة.

استعدادات لسير العملية التعليمية

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيارة ولاية الجزيرة من أجل المتابعة الميدانية المستمرة من أجل الوقوف على كافة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، ناهيك عن تذليل العقبات والمشكلات التي تضمن عدم سير التعليم بشكل ملائم، مؤكدًا توفير الدعم المعني لكافة المؤسسات التربوية من أجل ضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع أمام الطلبة والطالبات، خاصة وأن العملية التعليمية في حاجة إلى تكاتف وجهد مستمر بين الدولة والأسر السودانية.