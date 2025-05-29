صدمة حليمة تهز قبيلة الكايي وصوفيا تكشف عن خيانتها.. تصاعد التوترات وظهور مفاجآت في الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان على هذا التردد

تشهد الحلقة 193 من المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” تحولات درامية لافتة جعلت منها إحدى أكثر الحلقات إثارة في الموسم السادس فقد تعرضت حليمة ابنة عثمان لهجوم غادر من صوفيا نتج عنه إصابتها بجروح خطيرة وضعت حياتها على المحك مما دفع عثمان للغليان والغضب وأشعل أجواء التوتر داخل القبيلة فالجمهور بات ينتظر ما سيفعله عثمان ردًا على الهجوم على ابنته وكيف سيواجه الأعداء الذين بدأوا يقتربون من الداخل أكثر من أي وقت مضى.

مواعيد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

الحلقة تُبث يوم الأربعاء من كل اسبوع على قناة ATV التركية كما يتم عرضها مترجمة عبر عدد من القنوات العربية والمنصات الرقمية لتلبية رغبة المتابعين العرب المتزايدة في متابعة هذا العمل التاريخي الضخم وقد تميزت هذه الحلقة بتنوع الأحداث وسرعة تصاعدها واحتوت على عناصر المفاجأة مما جعلها تُعد من أكثر الحلقات تأثيرًا في مسار القصة كما تُوحي نهاية الحلقة بوجود تحالفات جديدة وصراعات أكثر حدة ستُكشف في الحلقات المقبلة.

ابرز احداث الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

في تصعيد جديد، كشفت صوفيا عن مخططها الخبيث بالتعاون مع العدو اللدود كلاوديوس حيث اعترفت صراحة بأنها تقف خلف مقتل بويينا الشخصية المقربة من عثمان وعائلته هذا الاعتراف أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية وأهدافها بعيدة المدى وفي المقابل يواجه عثمان تحديات متعددة إذ لا يقتصر الصراع على صوفيا فحسب بل يتوجب عليه التحرك لإنقاذ قائده تورغوت الذي وقع في الأسر إلى جانب ذلك بدأ كلاوديوس بتحصين قلعة مدرني استعدادًا لهجوم مضاد مما يجعلنا نتوقع معركة محتملة في الحلقات القادمة.