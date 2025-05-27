الحكومة العراقية تُعلن سن التقاعد مع اقتراب صرف رواتب شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية، عن تحديد سن التقاعد الجديد التي يتضمن جميع الموظفين، ناهيك عن أن ذلك جاء بعد مناقشة الدائرة القانونية في الوزارة، حول أعمامًا بشأن إكمال السن القانوني من أجل الإحالة إلى التقاعد، مؤكدة أنه بالنظر إلى كثرة التساؤلات المستمرة حول السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، وبناءً على المادة 10 من قانون التقاعد الموحد، فإن الموظف يتم إحالته إلى التقاعد عند إكماله سن الـ 60 عامًا من العمر بغض النظر إلى الخدمة.

السن القانوني للتقاعد

وأوضحت الدائرة القانونية في وزارة المالية، أن السن القانوني للتقاعد لا يتوقف على مدة الخدمة المعنية للموظف، فيما أنه عقب إكماله إلى سن الـ 60 عامًا بحيث لا تكون ليس أول اليوم الأول منها، ولكن إذا بلغ اليوم الأخير من الـ 60 عامًا، ليكون هو السن القانوني للتقاعد، مشيرة إلى أن المتقاعد يتحصل على كافة المستحقات المالية والمكافآت المطروحة وقت خروجه إلى التقاعد دون أي تقصير في ذلك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوافق يوم 1 من شهر يونيو 2025، وهو الموعد الرسمي والمعتاد التي يتم فيه الصرف، ناهيك عن أن عمليات توزيع الرواتب تبقى مستمرة حتى قبل العيد بساعات متتالية، نظرًا لأن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ نهاية يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو 2025، ولذا فلابد على كافة المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة دون الإخلال في ذلك لكي يتحصلوا على رواتبهم.