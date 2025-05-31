تجنب الوقوع في الفخ.. تعرف على علامات سرقة حسابك وأسبابها الرئيسية لحماية نفسك

مع الاعتماد المتزايد على تطبيق واتساب في الحياة اليومية، سواء للتواصل الشخصي أو في بيئة العمل، أصبحت حماية الحساب أمرا ضروري لا يمكن تجاهله، فالتطبيق يحتوي على معلومات شخصية وبيانات خاصة قد تكون هدفا سهلا للمخترقين، لذلك من المهم أن يكون المستخدم يستطيع التعرف على علامات تدل على سرقة بيانات حسابك وأسبابها تعرف عليها وذلك الذي سوف نطلعكم عليه اليوم خلال السطور التالية.

علامات تدل على سرقة بيانات حسابك وأسبابها تعرف عليها

يعد اختراق واتساب من أخطر الأمور التي قد تهدد أمن معلوماتك، وهناك علامات تدل على سرقة معلوماتك، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

وجود رسائل صادرة لم تقم بكتابتها أو إرسالها بنفسك.

تسجيل مفاجئ من الحساب دون علمك.

ظهور أجهزة غير معروفة في قائمة الأجهزة المرتبطة.

بطء شديد أو توقف غير مبرر في التطبيق.

وصول رمز تحقق من واتساب رغم عدم محاولتك تسجيل الدخول.

عند ملاحظة هذه العلامات، فإن الأمر يستدعي تدخلا فورا من خلال تغيير كلمة المرور وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين.

أسباب شائعة تؤدي إلى اختراق واتساب

يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى اختراق حسابك، وهي كالآتي:

مشاركة رمز التحقق مع الآخرين حتى إن كان عن غير قصد.

النقر على روابط هكر تصل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني.

التفاعل مع رسائل تنتحل صفة الدعم الفني.

إهمال تفعيل المصادقة الثنائية.

كيف تحمي حساب واتساب من الاختراق؟

لحماية حسابك في واتساب من محاولات الاختراق، اتبع الخطوات التالية لضمان أقصى درجات الأمان: