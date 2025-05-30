طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

تعتبر كيكة الشوفان من الخيارات الممتازة لمن يسعون إلى فقدان الوزن وحرق الدهون بطريقة صحية وآمنة، دون التضحية بطعم لذيذ يُرضي الذوق فالشوفان هو أحد الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، التي تساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتنظيم عملية الهضم، وتعزيز الأيض داخل الجسم لذا، يمكن القول إن تحضير كيكة الشوفان بطريقة مناسبة يجعل منها وجبة خفيفة مثالية للتخسيس والتحكم في الوزن.

طريقة عمل كيكة الشوفان

تحضير كيكة الشوفان لا يتطلب مهارات معقدة أو مكونات غريبة، بل يمكن إعدادها باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، كما يلي:

كوب واحد من الشوفان المطحون (يمكن استخدام الشوفان الكامل أو الشوفان الخشن حسب الرغبة).

بيضتان متوسطتا الحجم.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا الطبيعية.

نصف كوب من المحليات الصحية مثل العسل الطبيعي أو سكر جوز الهند

رشة ملح صغيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

يمكن إضافة بعض المكسرات أو التوت الطازج أو المجفف لإضفاء نكهة إضافية، ولكن بشكل معتدل.

خطوات عمل كيكة الشوفان

اتبعي هذه الخطوات بشكل صحيح للحصول علي كيكة مثالية

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت) لتحضيرها للخبز.

في وعاء متوسط الحجم، يُمزج الشوفان المطحون مع البيكنج بودر ورشة الملح جيداً.

في وعاء آخر، تخفق البيضتان مع اللبن الزبادي والفانيلا والمحليات الصحية حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعماً.

يضاف خليط الشوفان الجاف تدريجياً إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر لضمان الحصول على عجينة متجانسة.

يضاف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع التقليب، ثم يمكن إضافة المكسرات أو التوت حسب الرغبة.

تصب العجينة في قالب كيك مدهون بقليل من الزيت أو مبطن بورق زبدة.

تخبز الكيكة في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون ويتم اختبار النضج بوضع

عود خشبي في وسط الكيكة؛ فإذا خرج نظيفاً تكون الكيكة قد نضجت.

تترك كيكة الشوفان لتبرد قليلاً قبل التقديم.

يمكنك تناول كيكة الشوفان مع كوب من اللبن الساخن مع إضافة القليل من الصوص المفضل لديك.

فوائد الشوفان

يحتوي الشوفان على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة فهو يعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف، وخاصة نوع يعرف بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعرف بمساهمتها في خفض مستويات الكولسترول في الدم بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشوفان كمية جيدة من البروتينات، والفيتامينات مثل فيتامين ب، والمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والماغنسيوم هذا التنوع في العناصر الغذائية يجعله طعامًا متوازنًا.