اقوى منافس للايفون.. اكتشف مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra بكاميرا عملاقة وإمكانيات ومميزات عالية جداً

هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra هو إحدى هواتف سامسونج الرائدة وله مواصفات مميزة تجعله من بين أهم وأشهر هواتف سامسونج المميزة والمطروحة في الأسواق المحلية، وعبر التقرير نتابع أهم المعلومات عن سعر ومواصفات الموبايل ومزايا ملحقاته ومكوناته الداخلية سواء المعالج والبطارية، كما نتطرق إلى مقاس الشاشة وسعة التخزين وكل ما يخص الوصف العام للهاتف من خلال الآتي من فقراتنا المقبلة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

يمتلك الجهاز الهاتفي Samsung Galaxy S25 Ultra تلك المواصفات التي نوضحها فيما يأتي:

يدعم الـ NFC .

تتوفر شريحتين من نوع Nano Sim ويدعم E-sim .

يدعم شبكات 5G .

أبعاد الهاتف 162.8×77.6×8.2 ملم.

وزن الهاتف 218 جرام .

الخامات من الزجاج محمي بطبقة جوريلا فيكتس 2.

الإطار من خام معدن التيتانيوم .

الهاتف يقاوم الماء والغبار وفق شهادة IP68.

يأتي بقلم الـ S Pen .

الشاشة مسطحة بشكل الثقب نوعها Dynamic LTPO AMOLED 2X.

مساحة الشاشة 6.9 إنش والجودة الـ 1440×3120 بيكسل.

يأتي بمعالج نوع Snapdragon 8 Elite ويعمل بتكنولوجيا الـ 3 نانو.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية أتت رباعية والعدسة الأساسية دقتها 200 ميجا بكسل.

يدعم تصوير الفيديوهات وفق جودة الـ 8K ومعدل التقاط يعادل 24 و30 إطار كل ثانية.

الكاميرا الخلفية أتت رباعية والعدسة الأساسية دقتها 200 ميجا بكسل. يدعم تصوير الفيديوهات وفق جودة الـ 8K ومعدل التقاط يعادل 24 و30 إطار كل ثانية. يدعم المايك الإضافي لعزل الضوضاء .

يدعم صوت الاستريو عالي.

الواي فاي بترددات وهي a/b/g/n/ac/6e/7.

يدعم صوت الاستريو عالي. الواي فاي بترددات وهي a/b/g/n/ac/6e/7. يدعم tri-band, Wi-Fi Direct .

البلوتوث بإصدار 5.4.

البلوتوث بإصدار 5.4. يدعم تحديد الموقع GPS ويدعم نظم الملاحة مثل الـ GALILEO, QZSS.

توجد وسائل لمزيد من الأمان والحماية يدعمها الهاتف مثل مستشعر البصمة.

يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

يدعم الموبايل المستشعرات مثل التسارع والقرب كما يدعم مستشعر البوصلة والضغط الجوي .

منفذ يو إس بي USB نوعه الـ Type C 3.2 ويدعم الـ OTG .

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

الشحن بقوة 45 واط.

الشحن بقوة 45 واط. الشحن لاسلكيا بقوة 15 واط .

يوجد شحن لا سلكي بقوة 4.5 واط .

يأتي بنظام اندرويد 15 والواجهة سامسونج One UI 7.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

لا يمكن استخدام كارت ميموري.

لا يتوفر منفذ 3.5 مم.

البطارية لم يتم تطويرها.

سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

السعر العالمي للهاتف يبدأ من مبلغ من 1300 دولار لسعة 256 جيجا و12 جيجا رام .

في مصر سعر الهاتف سعة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 82 ألف جنيه ضمان محلي بينما يصل سعره في السعودية إلى 4300 ريال.