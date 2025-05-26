لو عندك كوباية سكر تعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي أحلي وارخص بكتير

بسكويت الشاي من أكثر المأكولات الخفيفة التي يفضلها الناس مع فنجان الشاي أو القهوة، ويعتبر من الحلويات الاقتصادية التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة متوافرة لدى الجميع ، سيتم الكشف عن سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة احترافية خطوة بخطوة، حتى يستطيع أي شخص تحضير هذه البسكويت الشهية كمثل المحترفين أو حتى أفضل، وخاصة لأولئك الراغبين في توفير المال وتحضير وجبة خفيفة صحية في الوقت ذاته.

مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي

كوب واحد من السكر .

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة.

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر لتساعد على خفة وهشاشة البسكويت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.

قليل من الملح.

نصف كوب من الحليب أو اللبن.

خطوات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي