لو عندك كوباية سكر تعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي أحلي وارخص بكتير

بسكويت الشاي من أكثر المأكولات الخفيفة التي يفضلها الناس مع فنجان الشاي أو القهوة، ويعتبر من الحلويات الاقتصادية التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة متوافرة لدى الجميع ، سيتم الكشف عن سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة احترافية خطوة بخطوة، حتى يستطيع أي شخص تحضير هذه البسكويت الشهية كمثل المحترفين أو حتى أفضل، وخاصة لأولئك الراغبين في توفير المال وتحضير وجبة خفيفة صحية في الوقت ذاته.
مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي
- كوب واحد من السكر .
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزبدة أو السمنة.
- بيضة واحدة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر لتساعد على خفة وهشاشة البسكويت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.
- قليل من الملح.
- نصف كوب من الحليب أو اللبن.
خطوات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي
- يجب التأكد من أن جميع المكونات متوفرة في درجة حرارة الغرفة، وخاصة الزبدة أو السمنة والبيض، حتى يسهل خلطها معاً بشكل متجانس.
- في وعاء عميق، يتم خفق الزبدة مع كوب السكر حتى يصبح المزيج كريمي وناعم من المهم خلطه جيداً بواسطة مضرب يدوي أو كهربائي ليصبح الخليط هشاً وهذا سر من أسرار بسكويت الشاي الشهي.
- تضاف البيضة كاملة مع الفانيليا وتخفق المكونات مرة أخرى حتى تمتزج جيداً، الأمر الذي يعطيهم نكهة وقوام مناسب للعجين.
- ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح ثم يضاف تدريجياً إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر، لكي لا يتكتل العجين ويكون ناعماً.
- حسب نوع الدقيق وجودته، قد يحتاج العجين إلى إضافة نصف كوب من الحليب أو اللبن للحفاظ على النعومة والقوام المناسب للعجن يجب أن يكون العجين متماسكاً لكنه غير لاصق.
- تفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك حوالي نصف سنتيمتر، ثم تقطع بأشكال دائرية أو مربعة حسب الرغبة، ويمكن أيضاً أن تبتكر الأشكال التي تناسبك باستخدام قواطع البسكويت.
- توضع قطع العجين على صينية مدهونة أو مغطاة بورق الزبدة، ثم توضع في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تبدأ أطراف البسكويت في التحول إلى اللون الذهبي الفاتح.
- بعد إخراج البسكويت من الفرن، يترك ليبرد قليلاً على الشبكة، ثم يقدم مع الشاي أو القهوة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للأوقات المختلفة.