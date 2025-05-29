“نهـاية يغيت وكـلاوديـوس“ تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 بأحداث نارية مثيرة في هذا الموعد على قناة atv

المؤسس عثمان هو مسلسل درامي تاريخي تركي يعرض منذ عام 2019، ويعد استكمالا لمسلسل قيامة أرطغرل، حيث يروي المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وقدرته على مواجهة التحديات في سبيل تأسيس دولته بما في ذلك الصراعات الداخلية والخارجية وكذلك التحالفات والخيانة والمعارك الكبرى.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

شهدت الحلقة 193 من الموسم السادس تطورات درامية مثيرة، ومن أهمها كشف الخيانة داخل القبيلة، حيث يلاحظ علاء الدين تصرفات مريبة من السيد يغييت، مما يدفعه للشك في ولائه، وتتوالى الأحداث لتكشف عن خيانة يغييت ومحاولته زعزعة استقرار القبيلة من الداخل، كما تشهد الحلقة محاولة اغتيال حليمة، حيث تتعرض حليمة لمحاولة اغتيال من قبل صوفيا التي تتهم بالخيانة والانضمام إلى صفوف العدو، وتظهر هذه الأحداث التحديات التي يواجهها عثمان في الحفاظ على وحدة قبيلته.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا غير مترجم، كما تعرض الحلقة الجديدة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم الأتراك ومن أبرزهم: