“برقم الجلوس فقط” خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني

يبحث أولياء الأمور خلال الساعات الماضية عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من عقد الامتحانات منتصف شهر مايو الحالي، فيما أعلنت بعض المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم الفني في مصر موعد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها فور اعتماد النتائج بشكل رسمي.

موعد نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

أوضحت بعض من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بأن موعد إعلان نتيجة ثالثة ابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي سيتم صدورها رسميا خلال الأسبوع المقبل عبر بوابة التعليم الأساسي وكذلك داخل كافة المدارس على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة للأوراق الامتحانية، ليتم بذلك اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي.

الاستعلام عن نتيجة ثالثة ابتدائي الترم الثاني 2025

يمكن الاستعلام عن نتائج صفوف النقل في المرحلة الابتدائية وبالتحديد نتيجة 3 ابتدائي وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي جاءت كالتالي:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

تحديد المرحلة والصف الدراسي.

اختيار الترم الثاني 2025.

الضغط على خانة عرض.

توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني