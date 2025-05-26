نقدم لكم توقيت إعلان نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2025 وإجراءات استخراج النتيجة التي أصبحت محور اهتمام الآلاف من الأسر العراقية في الساعات الأخيرة، خاصة وأن هذه المرحلة واحدة من أهم المراحل التعليمية الانتقالية في مشوار الطلبة والطالبات التعليمي، حيث أنها البوابة للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، ومع انتهاء الامتحانات يتزايد بحث الطلبة والطالبات عن موعد عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي، خاصة وأن الوزارة عادة ما تصدر أوامر بسرعة التصحيح عقب اليوم الأول من انتهاء الإختبارات.

متي توقيت إعلان نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2025

يترقب الملايين في العراق لحظة إعلان درجات امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق، بعد إنتهاء الاختبارات في الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة تشكيل لجان مكثفة لمراجعة وتصحيح كافة ورقات الاجابات لمواد الصف السادس الابتدائي، التي تعد مقياسا حقيقياً لأداء الطالب طوال العام الدراسي وبناء على هذه النتيجة تحدد مدي قبول الطالب في الإنتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، حيث من المحتمل أن تظهر نتيجة السادس الابتدائي في العراق خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

تسهيلا من وزارة التربية العراقية أعدت أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي إلكترونيا منها عبر موقع الوزارة أو منصة موقع نتائجنا كالتالي:

التوجه إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

كتابة الكود الظاهر أمامك على صفحة الدخول.

أدخل على قسم النتائج.

اختر قسم النتائج.

حدد المدرسة والمحافظة.

أكتب الرقم الامتحاني.

النقر على زر اظهار النتيجة.

وصلنا إلى ختام شرح متي توقيت إعلان نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2025 وإجراءات استخراج النتيجة.