“أحداث نارية تقلب الأحداث رأسًا على عقب” موعد عرض الحلقة 193 من قيامة عثمان على القنوات الناقلة بجودة hd

تزايدت معدلات البحث عن موعد عرض الحلقة 193 من قيامة عثمان على القنوات الناقلة حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر لما تحمله من أحداث مثيرة وتطورات مفاجئة.، ويعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال التاريخية التي حققت نجاحًا واسعًا في العالم العربي، إذ يواصل موسمه السادس جذب الأنظار وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل حول فترة تأسيس الدولة العثمانية مع التركيز على البطولات والمعارك التي خاضها عثمان بن أرطغرل وبفضل حبكته القوية وإنتاجه الضخم أصبح من أكثر الأعمال متابعة في الوقت الحالي.

موعد عرض الحلقة 193 من قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 في الموعد الرسمي له عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ويعتبر هذا هو العرض الأول الذي ينتظره عشاق المسلسل من مختلف أنحاء العالم لمتابعة أحدث التطورات في الأحداث التاريخية المشوقة.

أما بالنسبة للعرض المترجم إلى العربية، فيأتي عبر قناة الفجر الجزائرية، التي تخصص يوم الخميس من كل أسبوع لعرض الحلقة الجديدة حيث تبدأ إذاعتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ويحرص جمهور المسلسل في العالم العربي على متابعة النسخة المترجمة لمواكبة كل تفاصيل العمل خاصة بعد أن أصبحت حلقاته محط اهتمام كبير لما تحمله من معارك درامية وأحداث مؤثرة ترتبط بتاريخ الدولة العثمانية وبطولات عثمان بن أرطغرل، وتواصل السلسلة جذب المتابعين أسبوعًا بعد أسبوع بفضل تطور الحبكة وتنوع الشخصيات.

القنوات الناقلة قيامة عثمان الحلقة 193

يمكنك مشاهدة هذه الحلقة عبر القنوات الناقلة من خلال الآتي:

تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ثانيا تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي ترك سات.

التردد: 11628

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثالثا تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات.