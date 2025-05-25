منافس الأيفون مواصفات وسعر Samsung Galaxy S26 Ultra وحش الكاميرا وعملاق البطارية

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra من أبرز الهواتف الذكية التي نالت اهتماماً واسعاً في سوق الهواتف الحديثة، خاصةً في ظل المنافسة الشرسة التي تصنعها العلامة التجارية سامسونج مع شركة أبل التي تحتل مكانة متقدمة بهواتف iPhone يطلق على هذا الهاتف وصف “وحش الكاميرا” و”عملاق البطارية” بفضل مواصفاته التقنية العالية التي صممت لتلبي حاجات المستخدمين الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين الأداء القوي والكاميرا المتطورة والبطارية ذات السعة الطويلة.

مواصفات Samsung Galaxy S26 Ultra

يأتي Samsung Galaxy S26 Ultra بتصميم أنيق وفخم يعكس تقنيات سامسونج الحديثة في مجال تصنيع الهواتف الذكية يتميز الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، توفر دقة عرض عالية تصل إلى Quad HD+ (3200×1440 بيكسل)، ما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات والألعاب بدقة مذهلة وألوان حية وسطوع ممتاز كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن سلاسة كبيرة في التنقل والاستخدام اليومي.

يتميز Galaxy S26 Ultra بنظام كاميرا خلفية رباعية متطورة، حيث تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهو رقم قياسي يعكس تركيز سامسونج الكبير على تحسين جودة التصوير تدعم الكاميرا بتقنيات مثل التركيز التلقائي الذكي، ومستشعرات عمق الصور، وتقريب بصري هجين يصل حتى 10x، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي تتيح تصوير فيديوهات عالية الوضوح بدقة 8K يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة للغاية في ظروف الإضاءة المختلفة، سواء النهار أو الليل، مما يجعل الهاتف مثالياً لمحبي التصوير الاحترافي.

يعد سامسونج Galaxy S26 Ultra عملاقاً في مجال البطارية، حيث يحتوي على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، تدعم استخدام الهاتف لفترات طويلة خلال اليوم دون الحاجة لشحن مستمر كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، وهي ميزات تساعد المستخدمين على شحن أجهزتهم الأخرى باستخدام الهاتف بسهولة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI 6 الخاصة بسامسونج، والتي تقدم تجربة مستخدم سلسة وسهلة مع دعم لمجموعة واسعة من التطبيقات والميزات مثل تقسيم الشاشة، وتعزيز الخصوصية، والذكاء الاصطناعي في تنظيم المهام كما يدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ومستشعر بصمة تحت الشاشة، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل 5G وWi-Fi 7، مما يجعله متوافقاً مع متطلبات الجيل الجديد من التكنولوجيا.

سعر Samsung Galaxy S26 Ultra

يطرح Samsung Galaxy S26 Ultra في الأسواق بسعر يتراوح بين 1200 إلى 1400 دولار أمريكي، حسب النسخة المختارة من حيث الرام والتخزين والمواصفات الإضافية يعتبر هذا السعر منافساً مباشراً لهواتف iPhone من الفئة العليا، حيث يقدم قيمة مقابل المال ويجمع بين جودة التصنيع والتقنية المتقدمة.