“فرحة للعراقيين”.. شروط الحصول على 25.000.000 مليون دينار من مصرف الرافدين.. مفاجأة سارة لهذه الفئات

هناك الكثير من المساعدات التي تقدمها المؤسسات للمواطنين في دولة العراق ومن ضمنها مصرف الرافدين وهو يقدم الكثير من المنح أو السلفة وتصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي وذلك بهدف مساعدتهم سواء كان غرض المساعدة سواء كانت تجارية أو شخصية، وفيما يلي سنوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذه السلفة إذا كنتم ترغبون في الاستفادة منها لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

شروط الحصول على السلفة من مصرف الرافدين بالعراق 2025

قد أعلن مصرف الرافدين بالعراق عن جميع الشروط المطلوبة لكي يستطيع المواطن الحصول على سلفة تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي، وأبرز هذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل حدود الدولة وليس مغترب خارج البلاد.

يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم كافي او يغطي تكاليف سداد السلفة الشهريه.

يجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 73 عاما ولا يقل عن 21 عام.

راتب شهر ثابت.

يعمل في احدى المؤسسات الخاصة بالقطاع العام او القطاع الخاص لمدة اقلها سنة واحدة.

مميزات سلفة من مصرف الرافدين 25 مليون دينار عراقي

هناك الكثير من المميزات التي تجعل مصرف الرافدين من أشهر وأبرز البنوك الموجودة في دولة العراق والتي يمكن من خلالها الحصول على تمويل أو قرض شخصي، ومن ضمن هذه المميزات التالي: