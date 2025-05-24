مسلسل اتهام خاطئ صائدة ثروات (Mistaken for a Gold Digger) لعشاق الرومانسية والحبكة الدرامية

مسلسل “اتهام خاطئ صائدة ثروات” (Mistaken for a Gold Digger) يُعد من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي حققت نجاحًا لافتًا على المنصات الرقمية في عام 2025، متفوقًا على العديد من الإنتاجات الحديثة، يتميز المسلسل بفكرته غير التقليدية والجرعة العاطفية المكثفة التي يقدمها في وقت قصير، مما جعله مادة خصبة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حصل على تقييم 7.9/10 على موقع IMDB، مما يعكس إشادة واسعة من الجمهور.

القصة والحبكة الدرامية لمسلسل اتهام خاطئ صائدة ثروات

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول شخصية “ويليام”، رجل أعمال ملياردير يعيش في عزلة بسبب خشيته الدائمة من النساء اللواتي ينجذبن لثروته في إحدى اللقاءات المصيرية، يتعرف على “ليلى”، وهي امرأة مخلصة ومكافحة تحاول بشتى الطرق جمع الأموال لإنقاذ دار أيتام من الإغلاق باندفاع غامض، يتزوجها ويقرر إخفاء هويته وثروته عنها ليختبر نواياها، ولكن سرعان ما تتطور الأحداث بشكل غير متوقع، ويقع في حبها بصدق، ما يدخله في صراع داخلي بين كشف الحقيقة أو خسارتها.

أبطال مسلسل اتهام خاطئ صائدة ثروات

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الممثلين، منهم:

جيسي غالاغر (Jesse Gallagher)

روبرت بالمر واتكينز (Robert Palmer Watkins)

صوفيا دايلي (Sofia Dailey)

جوردان روبرتو شيان (Jordan Roberto Chien)

بيري بوليتو (Perry Polito)

ستيفين كيلسي (Stephen Kelsey)

جوزيه روسيت (Jose Rosete)

داني فاربر (Danny Farber)

ريبيكا بيرغ (Rebecca Berg)

كلو برين (Chloe Breen)

جوانا هوبي (Joanna Marie Hobbie)

أماليا جوي سانشيز (Amalea Joy Sanchez)

إيفان كاماتشو (Evan Camacho)

ميليا ليزيت (Mélia Lisette)

المسلسل من إخراج داني فاربر (Danny Farber).

مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل اتهام خاطئ صائدة ثروات

يعرض مسلسل “اتهام خاطئ: صائدة ثروات” حاليًا على منصة GoodShort المتخصصة في الدراما القصيرة، كما يتاح بشكل مجمع على موقع Dailymotion ضمن قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة، ويتكون المسلسل من 68 حلقة قصيرة، مدة كل منها تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، مما ساهم في انتشاره عربيًا بشكل ملحوظ، خاصة مع ترجمات غير رسمية أُضيفت على الحلقات.

يُعتبر هذا العمل تجربة درامية مبتكرة تجمع بين التشويق والرومانسية، وتسلط الضوء على قضايا الثقة والنية في العلاقات الإنسانية.