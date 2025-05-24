سامسونج تخطف الأنظار هاتف Samsung Galaxy A73 5G الأكثر مبيعاً بمواصفات ولا في الخيال

يعد هاتف Samsung Galaxy A73 5G واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج في الفئة المتوسطة العليا، حيث يهدف إلى تقديم تجربة متميزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق مع مجموعة من المواصفات التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A73 5G بشكل مفصل مع تقديم شرح مبسط يناسب الطلبة في المرحلة الثانوية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G

يمتاز هاتف Samsung Galaxy A73 5G بتصميم عصري وأنيق، حيث يأتي بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED Plus قياسها 6.7 بوصة، وهي شاشة ذات جودة عالية توفر ألوانًا زاهية وسطوعًا جيدًا، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت تجربة ممتعة كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز، مما يزيد من سلاسة التمرير والتنقل بين التطبيقات. جاء الهاتف بإطار من البلاستيك مع ظهر زجاجي، ويتميز بخفة الوزن نسبياً، مما يجعل استخدامه لفترات طويلة مريحًا دون الشعور بالتعب يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلى جانب دعمه لخاصية التعرف على الوجه لتعزيز الأمان وسهولة فتح الجهاز. يعمل هاتف Samsung Galaxy A73 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G، وهو معالج قوي وفعّال، يضمن تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة كما يدعم المعالج تقنيات الاتصال الحديثة، بما في ذلك شبكة الجيل الخامس 5G التي تتيح سرعة إنترنت عالية جدًا عند توفر الشبكة. يحتوي الهاتف على ذاكرة رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مما يساعد على تشغيل عدة تطبيقات في الوقت ذاته دون بطء، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة باستخدام بطاقة microSD، وهو ما يمنح المستخدم مساحة واسعة لتخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات. يولي الهاتف أهمية كبيرة لتجربة التصوير، فقد جاء مزودًا بكاميرا خلفية رباعية العدسة الكاميرا الرئيسية تتميز بدقة 108 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط صور عالية الدقة والتفاصيل الممتازة كما توجد عدسات أخرى تشمل عدسة عريضة 12 ميجابكسل، وعدستين بدقة 5 ميجابكسل مخصصة لتصوير العمق والماكرو تدعم الكاميرات وضع التصوير الليلي، وتسجيل الفيديو بدقة 4K، مما يجعل الهاتف خيارًا جيدًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وهي مناسبة لالتقاط صور السيلفي بجودة واضحة، كما تدعم تقنية التجميل الصوري والفيديو بدقة عالية. يعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يمنح المستخدم قدرة على استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 واط، حيث يمكن شحن البطارية بشكل سريع مقارنة بالهواتف التقليدية. يعمل Samsung Galaxy A73 5G بنظام أندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1، التي تتميز بسهولة الاستخدام وتنظيم التطبيقات بشكل عملي وجميل يدعم الهاتف خدمات متعددة مثل فتح التطبيقات بالأوامر الصوتية، الوضع الليلي للحفاظ على العين أثناء الاستخدام في الظلام، وأدوات مخصصة لحماية الخصوصية. كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP67، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية، تعزز من متانة الجهاز.

سعر Samsung Galaxy A73 5G