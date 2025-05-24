“يازول افتح حسابك الآن” فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبـــر بنـــكك bankofkhartoum

تعتبر طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 من أكثر ما يبحث عنه العملاء السودانيين بكثرة الفترة الماضية، حيث طرح البنك مؤخرا خدمة فتح حساب إلكتروني دون عناء التوجه للفرع والانتظار في الازحام والانتظار، فيما أنه يمكن من خلال تلك الخدمة القيام بتحويل الأموال محليا ودوليا وكذلك الاستفادة من باقي الخدمات الإلكترونية الأخرى، ولذلك نقدم السطور المقبلة خطوات فتح الحساب أونلاين في البنك والشروط اللازمة فتابعونا.

فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يمكن للعملاء المقيمين والمغتربين اتباع بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك عبر اتباع بعض من النقاط وتمثلت كالآتي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

بعد ذلك اختيار اللغة المناسبة.

من ثم يتم تحديد نوع الحساب.

قم الآن باختيار خانة إنشاء حساب.

ثم يتم كتابة الاسم والبيانات اللازمة.

إدخال كل من رقم الهاتف والرقم الوطني.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها.

رفع المستندات اللازمة بالصيغة المحددة.

أخيرا عليك النقر على إرسال الطلب، وانتظر ليتم مراجعته فيما بعد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض الشروط التي حددها بنك الخرطوم يتمكن العميل من فتح حساب أونلاين وتمثلت أبرز تلك الشروط كالآتي: